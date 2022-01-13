لبنان

بعد وضع علم الكويت بدل الإمارات خلال افتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي... هذا ما تم إيضاحه

Lebanon 24
13-01-2022 | 11:07
A-
A+
Doc-P-906822-637776944254523269.jpg
Doc-P-906822-637776944254523269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء البيان الآتي:
رداً على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لجهة وضع علم دولة الكويت بدلاً من علم الإمارات العربية المتحدة، يهم مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء أن توضح أنه وخلال التحضير لافتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي الذي تبرعت به مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة نُشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه وعلى لوحة الإعلان الأساسية على النحو الذي تظهره الصور الموزعة، إلا أن خطأً حصل  نتيجة التباس لدى أحد الموظفين لجهة العلم الذي وُضع على المنصة بجانب العلم اللبناني بحيث وُضع علم دولة الكويت بدلاً علم دولة الإمارات، فاقتضى التوضيح والاعتذار.
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:27 | 2022-01-13
14:13 | 2022-01-13
14:00 | 2022-01-13
13:41 | 2022-01-13
13:11 | 2022-01-13
13:03 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website