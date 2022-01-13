بعد وضع علم الكويت بدل الإمارات خلال افتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي... هذا ما تم إيضاحه

صدر عن مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء البيان الآتي:

رداً على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لجهة وضع علم دولة الكويت بدلاً من علم الإمارات العربية المتحدة، يهم مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء أن توضح أنه وخلال التحضير لافتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي الذي تبرعت به مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة نُشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه وعلى لوحة الإعلان الأساسية على النحو الذي تظهره الصور الموزعة، إلا أن خطأً حصل نتيجة التباس لدى أحد الموظفين لجهة العلم الذي وُضع على المنصة بجانب العلم اللبناني بحيث وُضع علم دولة الكويت بدلاً علم دولة الإمارات، فاقتضى التوضيح والاعتذار.