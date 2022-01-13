في طرابلس... أطلقوا النار عليه ففارق الحياة

أقدم مجهولان على متن دراجة نارية بإطلاق النار باتجاه المدعو "م.ش" من مسدس حربي وإصابته في قدمه وذلك في محلة السرايا العتيقة - طرابلس ليفر بعد ذلك مطلقو النار إلى جهة محهولة.



وتم نقل المصاب إلى مستشفى الإسلامي للعلاج وما لبث أن فارق الحياة وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، بينما حضرت قوة من الجيش وتعمل على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.