هجوم من مستشار الحريري على رئاسة الجمهورية... ماذا قال؟

غرد المستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه عبر "تويتر": "‏محزن جدا جدا أن تصل رئاسة الجمهورية ومكتبها الاعلامي إلى حدود الإنكار الكامل لمسار التخبط الذي وضعت فيه البلاد. ويتضاعف الحزن مع حالة البارانويا التي يعانيها العهد والحزب الحاكم. حالة يشخصها البيان الصادر عن الرئاسة بخصوص الحوار الوطني والمعترضين على انعقاده في هذا الظرف".أضاف: "‏تنسى رئاسة الجمهورية أنها تمثل الأب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل المؤسسات وتعطيل الحوارات، وينسى فخامة الرئاسة أنه مسؤول عن تعطيل رئاسة الجمهورية لأكثر من سنتين ونصف، وأن حزب الرئاسة الحالية مسؤول عن تعطيل الحكومة لسنوات وسنوات، وينسى أن خطة التعافي جرى إسقاطها على أبواب بعبدا".وختم: "‏محزن جدا جدا أن يصبح النسيان ملازما للنكران، والنكران من صفات البارانويا".