توضيح من المكتب الإعلامي لوزارة المالية حول حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان "أن موقع Facebook وزارة المالية - لبنان هو موقع زائف ينشر أخبارًا مزورة لا صلة لها بالواقع"، مشيرًا إلى أن "الحسابات المعتمدة للوزارة، هي:موقع Facebook: الحساب الرسمي لوزارة المالية اللبنانية.موقع تويتر: MOFlebanon@فاقتضى التوضيح".