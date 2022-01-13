في صيدا... سارقون استغلوا العطلة المدرسية وهذا ما سرقوه

تعرض عدد من المدارس الرسمية والخاصة في مدينة صيدا خلال عطلة الأعياد ( الميلاد ورأس السنة ) وخلال العطلة الممددة إلى السرقة وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ونفذت السرقات بواسطة عمليات اقتحام أو كسر وخلع للدخول إلى حرمها ومبانيها من قبل مجهولين عمدوا إلى " فك" أو " قص" وسرقة الممكن من كابلات وأسلاك كهربائية وبطاريات، أو من تمديدات مائية وصنابير (حنفيات) عائدة لمغاسل وحمامات ومستلزماتها المعدنية وغيرها، فضلًا عن عمليات تخريب لتجهيزات ومرافق مدرسية أخرى بقصد السرقة.كما أفيد أن إحدى عمليات السرقة طالت مبنى جامعيًّا.