لبنان

"الرحمة لروحك".. هكذا نعى إرسلان سمر الحاج

Lebanon 24
13-01-2022 | 13:11
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غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان عبر حسابه على تويتر:
"خسارتك خسارة لنا جميعاً لخطّنا ومقاومتنا لكلّ مناضل شريف مدافع عن الحقّ في وجه الباطل؛
واكبتك لسنوات.. وسنوات صعاب ووجدت فيك المرأة الجبّارة الجريئة الصبورة والصامدة
الرحمة لروحك يا سمر أسكنك الله فسيح جنّاته وألهم محبّيك الصبر.
أحر التعازي للصديق اللواء علي والعائلة الكريمة"
 
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