"الرحمة لروحك".. هكذا نعى إرسلان سمر الحاج

خسارتك خسارة لنا جميعاً لخطّنا ومقاومتنا لكلّ مناضل شريف مدافع عن الحقّ في وجه الباطل؛
واكبتك لسنوات.. وسنوات صعاب ووجدت فيك المرأة الجبّارة الجريئة الصبورة والصامدة
الرحمة لروحك يا سمر أسكنك الله فسيح جنّاته وألهم محبّيك الصبر.
أحر التعازي للصديق اللواء علي والعائلة الكريمة
— Talal Arslan (@talalarslane) January 13, 2022
خسارتك خسارة لنا جميعاً لخطّنا ومقاومتنا لكلّ مناضل شريف مدافع عن الحقّ في وجه الباطل؛
واكبتك لسنوات.. وسنوات صعاب ووجدت فيك المرأة الجبّارة الجريئة الصبورة والصامدة
الرحمة لروحك يا سمر أسكنك الله فسيح جنّاته وألهم محبّيك الصبر.
أحر التعازي للصديق اللواء علي والعائلة الكريمة