الخوري يعلن تضامنه مع قضاة التحقيق في الشمال

أسف وزير العدل القاضي هنري خوري لما تعرض له قضاة لبنان عامة وقضاة التحقيق والنيابة العامة في الشمال خاصة من اعتداءات لفظية وإهانات حملت في طياتها تهديدات مباشرة ضدهم أثناء قيامهم بواجبهم الذي أقسموا على إتمامه رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مؤكدًا على تضامنه الكامل معهم وعلى ضرورة الحفاظ على كرامة القضاة وهيبة العدالة ومنع أي تصرف يعرقل سير العمل القضائي.