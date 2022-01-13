لبنان

دوريات على الحدود الشرقية

Lebanon 24
13-01-2022 | 17:02
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كُشف النقاب لدى جهات معنية عن دوريات يومية على الحدود الشرقية، لم تكن تحدث قبل ذلك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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