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لبنان
حسم خيارات
Lebanon 24
13-01-2022
|
17:02
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حسم حزب بارز خياراته الإنتخابية مشدداً في اللقاءات الداخلية على أهمية إجراء هذا الاستحقاق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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