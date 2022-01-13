لبنان

رسالة من مرجع إلى آخر

Lebanon 24
13-01-2022 | 17:03
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تنظر جهات رئاسية إلى "يوم الغضب" الذي نفذه السائقون على أنه رسالة من مرجع إلى مرجع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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يوم الغضب

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