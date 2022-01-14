لبنان

ابو الحسن: رئيس الجمهورية حاول إنقاذ فريقه

Lebanon 24
14-01-2022 | 00:37
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أكّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن أن الحوار كمبدأ يجب أن يكون دائم، لكن المحاولة كانت لإنقاذ رئيس الجمهورية لفريقه السياسي بعناوين فضفاضة.

ابو الحسن وفي حديثٍ عبر صوت لبنان قال:" من يريد إتهام التعطيل لم يكن يجدر به تعطيل البلاد لسنواتٍ طويلة من فترة تواجده في حكم البلاد".

وأضاف:" نحن مع الحوار واذا كان لا بُدّ منه فمجلس النواب موجود ويحتوي على كافّة المكونات السياسية وعلى مجلس الوزراء أن يجتمع لوضع خطة إنقاذ وتطبيقها، ومناقشة الاستراتيجية الدفاعية لن يصل لأي نتيجة لأن السلاح لديه تشعّبات إقليمية".

وعن تحالف التقدمي الاشتراكي مع تيار المستقبل تابع ابو الحسن:" نتفق مع تيار المستقبل على العناوين الوطنية الكبيرة بالرغم من بعد التباينات السياسية والتحالف معه يقف على قرار التيار من خوض الاستحقاق الانتخابي من عدمه".
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