حقائق تكشف عن واقع مُستشفيات لبنان مع "كورونا".. كيف تبدو الصورة؟

قال نقيب المستشفيات الخاصّة سليمان هارون إنّ "أسرّة المستشفيات الخاصة بكورونا مشغولة بنسبة كبيرة وغرف العزل مشغولة بنسبة 85% وهذه نسبة كبيرة، ونأمل أن تنحسر الموجة الجديدة من إصابات كورونا".



وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت هارون إلى أنّ "الأزمة الاقتصادية انعكست بشكل كبير على دخول الناس للمستشفيات"، موضحاً أنّ "الكلفة الاستشفائية ارتفعت أضعافاً والجهات الضامنة الرسمية لم تواكب الأزمة وبالتالي المواطن يدفع الكثير وهذا غير مقبول".



واعتبر هارون أنّ "الحلّ هو أن يكون هناك دولة تعمل على اجتراح الحلول ووزير الصحة لوحده لا يستطيع حلّ كل الأمور وهناك قرارات يجب أن تصدر عن الحكومة التي لا تجتمع".