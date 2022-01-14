لبنان

في ملف ضاغط.. "حزب الله" لن يتدخل مع عون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2022 | 01:15
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علّقت مصادر مقرّبة من "حزب الله" على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي صدر يوم أمس بشأن الدعوة إلى الحوار، فاعتبرت أنّ "عون مارس حقّه في الدعوة إلى الحوار الجامع لمختلف الأطراف بغض النظر عن الخلافات القائمة".
وأشارت المصادر إلى أنّ "الجهات التي رفضت دعوة عون تعمل وفق أجنداتها وتوجهاتها الخاصّة"، وقالت: "حزب الله يريد الحوار دائماً، والأهم أن تبادر الأطراف الأخرى لمناقشة الملفات كما هي ومن الممكن أن نصل إلى نتيجة في ظل الظروف الضاغطة". 
وأوضحت المصادر أنّ "الحزب لم يرفض أي مبادرة إنقاذية طالما أنها تحفظ حقوق وسيادة لبنان"، وأضافت: "عون ترك الدعوة مفتوحة وكل من يريد خطوات جديدة فليتجه نحو الحوار كما بادرنا نحن وحلفاؤنا". 
وعن قضية رفض عون توقيع أي موافقات استثنائية خصوصاً تلك المتعلقة برواتب المتعاقدين، قالت المصادر: "هناك حقّ دستوري يمارسه رئيس الجمهورية ولا نتدخل معه في ما يراه قانونياً، ولكن مع أن يأخذ المتعاقدون حقوقهم ورواتبهم".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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