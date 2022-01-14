تسعيرة جديدة للبنزين اليوم.. هل من ارتفاع كبير في ثمنه؟

قالت مصادر في قطاع النفط لـإن "تسعيرة جديدة للمحروقات ستصدرُ بعد قليل، ومن المتوقع ألا تلحظ زيادة كبيرة على سعر البنزين، في حين أنه من المتوقع أن نشهد تراجعاً طفيفاً".وأشارت المصادر إلى أنه "القرار الذي حُسم هو أن يتم إصدار تسعيرة بشكل يومي للمحروقات نظراً للتقلبات في سعر الدولار".