لبنان

القيادة الحزبية" تحرتق" على النائب لصالح زميله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2022 | 01:45
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عمّم نائب ماروني حالي في أحد أقضية جبل لبنان على مفاتيح ماكينته الإنتخابية بعدم المشاركة بأي إجتماع من الإجتماعات الحزبية التي تحصل في قرى وبلدات هذا القضاء، بعدما اكتشف ان هذه الاجتماعات الضيقة  النطاق وشبه السرية والموحى بها من القيادة الحزبية التي ينتمي اليها، هدفها توجيه المحازبين لتفضيل زميل له من مذهب غير ماروني.
 ونقل مقربون من  النائب المذكور  عنه قوله إنه لن يبقى مكتوف الأيدي تجاه هذا الواقع مع أنه مرتاح والمؤكد  أن الحاصل الأول في اللائحة هو له .
المصدر: خاص "لبنان 24"

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