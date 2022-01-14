لبنان

في جزين "ماروني واحد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2022 | 02:45
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يفكر "التيار الوطني الحر" بشكل جدي ترشيح شخصية مارونية واحدة في دائرة صيدا -جزين، اذ يبدو صعبا جدا ان يتمكن التيار من الفوز بالمقعدين المارونيين في الدائرة في ظل عدم وجود اي امكانية لتوزيع الاصوات بشكل يضمن حصول المرشحين على اصوات تفوق اصوات مرشح حركة امل ابراهيم عازار.
وقالت مصادر معنية" ان "التيار" يخوض في الاصل  معركة على المقعد الكاثوليكي، وليس مضمونا ان يتمكن من الفوز بمقعدين في الدائرة لذلك سيفضل عدم تشتيت اصوات الحزبيين بين النائبين السابق امل ابو زيد والحالي زياد  اسود، من هنا سيكون اختيار احدهما فرصة لتجيير  اصوات اضافية للمرشح العوني عن  المقعد الكاثوليكي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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