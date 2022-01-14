"أشباحٌ" في العدليّة.. ماذا يجري؟

لم تسلَم العدليّة في بيروت، الخميس، من انقطاع الكهرباء الذي يتواصلُ لساعات عديدة خلال النهار، وسط حركة المحامين والقضاة الذين عانوا من هذا الأمر كثيراً.فيوم أمس، تبيّن أن الكهرباء "غدَرت" العدلية والمحامين بانقطاعها التام، الأمر أدى إلى تعطل المصاعد أثناء استخدامها من قبل مُحامين ومواطنين.وأعرب محامون عن امتعاضهم من المشهد القائم، وقالت إحدى المحاميات عبر حسابها على "فيسبوك": الجو بالعدلية.. أشباح ولا كهرباء .نيالنا بدنا نحرر العالم وما في كهرباء".