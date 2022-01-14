لبنان

"أشباحٌ" في العدليّة.. ماذا يجري؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2022 | 03:15
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لم تسلَم العدليّة في بيروت، الخميس، من انقطاع الكهرباء الذي يتواصلُ لساعات عديدة خلال النهار، وسط حركة المحامين والقضاة الذين عانوا من هذا الأمر كثيراً. 
فيوم أمس، تبيّن أن الكهرباء "غدَرت" العدلية والمحامين بانقطاعها التام، الأمر أدى إلى تعطل المصاعد أثناء استخدامها من قبل مُحامين ومواطنين.
وأعرب محامون عن امتعاضهم من المشهد القائم، وقالت إحدى المحاميات عبر حسابها على "فيسبوك": الجو بالعدلية.. أشباح ولا كهرباء .نيالنا بدنا نحرر العالم وما في كهرباء".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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