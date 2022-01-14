كلام هامّ لوزير الأشغال عن دعم السائقين العموميين.. هذا ما قاله

كشف وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أن الوزارة أعدّت آلية قانونية جدّاً وتقنية لدعم السائقين العموميين، وقد تم تسليمها إلى رئيس الحكومة ووزير المالية، الذي يعمل لتأمين الاعتمادات اللازمة لها.

ولفت في حديث لإذاعة النور، الى أن "قطاع النقل لا يقل أهمية اليوم عن الكهرباء والدواء، وثمن إهمال هذا القطاع على مدى عشرين عاماً يُدفع اليوم، لا سيّما أنه لم تُوضع له أي خطّة".

وبسياق آخر، أشار الى "أننا أجرينا جولة تفقدية أمس مع حلول العاصفة، والمتعهدون كانوا على أهبة الإستعداد لتلقّي أي اتصال منّا".

ولفت الى "أننا وضعنا خطة عملية خاصة بالنقاط الحمراء التي تشهد عادة فيضانات، رغم ضعف الإعتمادات".

وأضاف أنه جرى تأمين مادتي الملح والمازوت للآليات العاملة في مراكز جرف الثلوج ونعمل لتأمين الرواتب للعمال الموسميين في هذه المراكز لهذا العام.