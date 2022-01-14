تحضيرات لحملة سياسية على مرجع مسؤول

يحضّر فريق سياسي حملة سياسية واعلامية ضد مرجع مسؤول على خلفية موقفه من الملفات التي تتناول مسؤولا ماليا كبيرا وذلك بالتزامن مع تصعيد الحملة المفتوحة على مرجع آخر.

في المقابل يؤكد المرجع المسؤول"أن سياسة الصمت التي يعتمدها في اطار المعالجة الهادئة للملفات المطروحة لن تطول وانه سيكشف في الوقت المناسب كل الحقائق المتعلقة بالتجاوزات الدستورية وسيضع النقاط على الحروق خصوصا في ما يتعلق"بالدور الخبيث والمدمّر" الذي يقوم له "احدهم" في اطار خطته الانتخابية المكشوفة.