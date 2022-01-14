سعر قارورة الغاز يسجل انخفاضاً.. كم بلغ اليوم؟

تراجع، اليوم الجمعة، سعرُ قارورة الغاز بنحو 9800 ليرة لبنانية، وذلك بعدما كان على الجدول السابق لأسعار المحروقات بـ410 آلاف ليرة لبنانية.

وحالياً، فقد بات سعر الغاز بنحو 349700 ليرة لبنانية في حين أنه كان يوم أمس بـ359500 ليرة لبنانية.