لبنان

سعر قارورة الغاز يسجل انخفاضاً.. كم بلغ اليوم؟

Lebanon 24
14-01-2022 | 02:14
A-
A+
Doc-P-907005-637777486047155618.jpg
Doc-P-907005-637777486047155618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجع، اليوم الجمعة، سعرُ قارورة الغاز بنحو 9800 ليرة لبنانية، وذلك بعدما كان على الجدول السابق لأسعار المحروقات بـ410 آلاف ليرة لبنانية.
وحالياً، فقد بات سعر الغاز بنحو 349700 ليرة لبنانية في حين أنه كان يوم أمس بـ359500 ليرة لبنانية. 
 
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: شددت أمام الأمين العام للأمم المتحدة على تمسك لبنان بممارسة سيادته على كامل أراضيه، وحقوقه الكاملة في استثمار ثرواته الطبيعية لا سيما منها في حقلي الغاز والنفط، والاستعداد الدائم لمتابعة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوب
lebanon 24
14/01/2022 13:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عرضٌ مهم للبنان من شركة عالمية.. ماذا سيحصل بشأن الغاز؟
lebanon 24
14/01/2022 13:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي لـ" الاهرام": دعم مصر يعزز أداء الحكومة والسيسي وعد بدراسة زيادة صادرات الغاز للبنان
lebanon 24
14/01/2022 13:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": لبنان يطلق الجولة الثانية لتراخيص التنقيب عن النفط والغاز البحري في 8 من 10 مناطق والموعد النهائي حزيران 2022
lebanon 24
14/01/2022 13:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

لبنان

الغاز

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-01-14
05:00 | 2022-01-14
04:30 | 2022-01-14
06:45 | 2022-01-14
06:40 | 2022-01-14
06:27 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website