روائح كريهة ومشاهد مقززة.. النفايات تجتاح هذه المناطق!

تستمر ازمة النفايات في مدن اتحاد الفيحاء (طرابلس، البداوي، القلمون)، على خلفية اضراب عمال شركة لافاجيت عن العمل، بسبب امتناع الشركة عن تسليمهم رواتبهم ومستحقاتهم المالية، وفق مندوب "لبنان 24".وبدأت النفايات تنتشر في مدن الاتحاد بشكل ملحوظ بعد مرور عدة ايام على الاضراب ما ادى لانتشار الروائح الكريهة ومشاهد المقززة في المدن.واعلن العمال استمرارهم بالاضراب لحين قبض مستحقاتهم.