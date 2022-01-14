بعد الانخفاض الملحوظ للدولار... هذه المحلات تشهد إقبالاً كثيفاً!

بعد الانخفاض الملحوظ للدولار صباح اليوم، يشهد عدد كبير من محلات الصرافة الشرعية، و"غير الشرعية" اقبالاً كثيفاً للمواطنين لبيع الدولار، خوفاً من انخفاضه اكثر.





وامس، اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرة تراوحت ما بين 30200 و30250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. وسجّل سعر صرف الدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، ما بين 29,750 ليرة للشراء و29,800 ليرة للمبيع.وامس، اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرة تراوحت ما بين 30200 و30250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.