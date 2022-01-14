بالتفاصيل.. لماذا تراجعت أسعار المحروقات اليوم؟

قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ تراجع أسعار المحروقات اليوم، سببه الانخفاض بسعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ولفت البراكس في تصريح إلى أنّ "مصرف لبنان أبقى سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد %85 من البنزين على 24600 ليرة، أما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقاً لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، ةاحتسب بمعدل 31237 بدلاً من 32187 ليرة".