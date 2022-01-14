اعتُقلوا وأفرج عنهم بعد أيام... "السماسرة" يثيرون غضب المواطنين في طرابلس

يشهد مركز المعاينة الميكانيكية في طرابلس اقبالاً كثيفاً وزحمة سير خانقة على مداخله ما ادى لزحمة سير على طريق عام طرابلس - الضنية.هذا وقد اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع حالات السمسرة، ومرور السيارات من دون وقوفهم في الصف المخصص للانتظار، ما يؤدي الى انتظار المواطن لساعات طويلة .وكانت القوى الامنية والجيش قد نفذت منذ اشهر عدة حملات لتوقيف السماسرة المخالفين للقانون عند ابواب النافعة، لكن تم اخلاء سبيلهم بعد ايام، وعادوا نفسهم لاستكمال اعمالهم.