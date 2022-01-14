إطلاق رصاص متقطّع في طرابلس...فما السبب!

شهدت مدينة طرابلس مساء امس اطلاق رصاص متقطع في عدة مناطق من المدينة من دون معرفة الاسباب.



هذا وتشهد المدينة يومياً اطلاق الرصاص ليلاً، حيث تتنوع الاسباب، منها انقطاع الكهرباء وتوقف خدمة اشتراك المولدات الكهربائية، كما يعمد بعض المجهولين الى اطلاق رصاص تعكيراً لصفو الامن في المنطقة.