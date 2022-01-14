لبنان

ماذا حصل في لقاء مرجع وشخصية شمالية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2022 | 03:45
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نائب شمالي روى ان لقاء شخصية سياسية شمالية مع احد المراجع كان مناسبة لسرد سلسلة وقائع استهدفت هذه الشخصية من مقربين للمرجع ، استفاد منها خصم للطرفين .
المصدر: خاص "لبنان 24"
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