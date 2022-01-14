كلامٌ مهم عن الأدوية وأسعارها.. هذا ما على اللبنانيين معرفته

قال نقيب الصيادلة جو سلوم إنّ "طريقة الدعم العشوائية وتخفيض الأسعار بطريقة غير مدروسة أدّى إلى أزمة في سعر الأدوية"، معتبراً أنه "لو تم ترشيد الدعم منذ عامين لما وصلنا الى ما وصلنا عليه".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، رأى سلوم أنّ "السياسات الدوائية الخاطئة هدفها الوصول الى الإنهيار"، وقال: "أتّهم كل من كان بموقع قرار بهذه الأزمة".

وأعلن سلوم أن "خطة نقابة الصيادلة هي إطلاق البطاقة الدوائية لتأمين كافة الأدوية لكافة المواطنين وخاصّةً أدوية الأمراض المستعصية". وتابع: "لن نقبل في نقابة الصيادلة أن يتم بيع الدواء بالدولار النقدي، لأن دخل المواطن بالليرة اللبنانية وكفاه إذلالاً".