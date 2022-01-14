بعد تراجع الدولار.. ما مصير سعر ربطة الخبز؟





سيف وفي حديثٍ للـ LBCI قال:" لدينا مصروف هائل من المازوت الذي يتم تسعيره بالدولار وذلك يؤثّر بشكلٍ كبير على سعر الرغيف".



وعن ربح الأفران أضاف سيف:" الدراسات التي تقوم بها وزارة الإقتصاد لا تعطي ربحاً أكثر من 10 بالمئة وهذا يؤثّر على المؤسسات الصغيرة وفي حال غيابها لن تستطيع المؤسسات الكبيرة تغطية حاجة السوق". أشار نقيب أصحاب صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف الى أنه مع انخفاض سعر صرف الدولار سينخفض سعر ربطة الخبز.سيف وفي حديثٍ للـ LBCI قال:" لدينا مصروف هائل من المازوت الذي يتم تسعيره بالدولار وذلك يؤثّر بشكلٍ كبير على سعر الرغيف".وعن ربح الأفران أضاف سيف:" الدراسات التي تقوم بها وزارة الإقتصاد لا تعطي ربحاً أكثر من 10 بالمئة وهذا يؤثّر على المؤسسات الصغيرة وفي حال غيابها لن تستطيع المؤسسات الكبيرة تغطية حاجة السوق".

من جهته أشار ممثل أصحاب المطاحن بول منصور في حديث للـLBCI الى أن المشكلة كانت في دفع الإعتمادات من قبل مصرف لبنان بسبب فترة الأعياد، وسعر الطحين مربوط بسعر صرف الدولار والمازوت.



وأضاف:" سعر الطحين قد ينخفض بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار، ولا نيّة لدينا لرفع الدعم عن الطحين والخبز، داعياً على وزارة الإقتصاد والتجارة الى إعادة النظر في سعر الطحين.