لبنان

شابٌ يخطف فتاة بعد إيهامها بالزواج.. هكذا حرّرتها شعبة "المعلومات"

Lebanon 24
14-01-2022 | 03:25
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 
 
"بتاريخ 10/01/2022، إدعى أحد المواطنين أن ابنته القاصر مواليد العام 2007 لبنانية غادرت منزله الكائن في محلة كفرشيما بتاریخ 09/01/2022 ولغاية تاريخه لم تعد. ثم ورده اتصالاً هاتفيًا من شخص مجهول الهوية يُعلِمُهُ انه اختطف ابنته، وطلب فدية مالية بقيمة عشرة آلاف دولار أميركي.

 على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الخاطف وتحرير الفتاة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تم تحديد هوية المشتبه به بتنفيذ عملية الخطف وهو المدعو: ت. غ. (من مواليد عام 2003، سوري)، وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه وتحرير الفتاة المخطوفة.

وبتاریخ 12/01/2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجده في محلة نحلة/بعلبك، حيث داهمت منزله وأوقفته وجرى تحرير الفتاة. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه وانه أقدم على استدراج الفتاة القاصر بعد ايهامها أنه يرغب بالزواج منها، وعمل على خطفها، وبعدها طلب فدية مالية من ذويها. وأجري المقتضى القانوني بحقه وأوقف وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
 
 
 
 
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