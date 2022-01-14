ميقاتي بحث الأوضاع العامّة مع نجاة رشدي

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، صباح اليوم في السراي الحكومي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والسبل الآيلة لدعم الشعب اللبناني للخروج من أزماته الراهنة، كما تم التباحث في الأنشطة التي تقوم بها الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في لبنان.