لبنان

الأوضاع العامة بين عون وعكر

Lebanon 24
14-01-2022 | 04:17
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، النائبة السابقة لرئيس الحكومة زينة عكر وعرض معها الأوضاع العامة.
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