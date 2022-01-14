لبنان

لقاء بين دريان وياسين... وهذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
14-01-2022 | 04:25
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ،وزير البيئة ناصر ياسين الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بزيارة مفتي الجمهورية واطلعت سماحته على برنامج عمل وزارة البيئة والأولويات التي نعمل عليها. 
واستمعت الى رأيه حول الأزمات المتعددة، وتناقشنا بطرق الخروج منها لتفادي تدهور المؤسسات وتداعيات ذلك على الناس ومعيشتهم".
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