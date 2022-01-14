تمديد المهل القانونية والقضائية والعقدية لنهاية آذار لتسيير شؤون المضمونين

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 676 بتاريخ 14/1/2022، قضى بموجبها تمديد جميع المهل المتعلقة بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة لغاية العام 2019 على متأخرات الصندوق وإجازة تقسيطها وإعادة جدولتها أو دفعها، بالإضافة إلى تمديد مهل تسديد الاشتراكات المستحقة عن العامين 2020 و2021، لغاية 31 آذار 2022، على أن تسري زيادات التأخير اعتبارا من 1/4/2022، وذلك استنادا الى القانون رقم 257 تاريخ 5/1/2022، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2 تاريخ 13/1/2022.من جهة أخرى، أمل الدكتور كركي "أن تصل حوالة ال 100 مليار التي قرر وزير المالية الدكتور يوسف خليل مشكورا تسديدها للضمان في الأيام القليلة المقبلة تمكينا للصندوق من المباشرة بتأدية تقديماته الصحية للمضمونين (داخل وخارج المستشفى)، وخصوصا لذوي الأمراض السرطانية والمستعصية مطلع الأسبوع المقبل".