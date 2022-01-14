لبنان

كهرباء جبيل تحذر من التعرض لشبكتها

Lebanon 24
14-01-2022 | 05:50
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حذرت شركة كهرباء جبيل (ش.م.ل). في بيان من "مغبة التعرض لشبكتها وتعليق اي خطوط او ملصقات على الاعمدة الكهربائية، تحت طائلة إزالتها على نفقة المعتدي وملاحقته جزائيا، وتطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها بالقانون رقم 623/97 المتعلق بجرائم التعدي على المنشآت والتجهيزات الكهربائية والتعليق على الشبكة، وتحميله مسؤولية تعريض السلامة العامة وسلامة الانشاءات الكهربائية للخطر .  
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