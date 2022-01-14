لبنان

"الرجاء عدم قول: نزل الدولار" (صورة)

Lebanon 24
14-01-2022 | 06:49
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخل سوبرماكت، للافتة مكتوب عليها "الرجاء عدم قول: نزل الدولار"، في إشارة لرفض صاحبها خفض أسعار المواد الغذائيّة، وتسعيرها على سعر يفوق الـ30 ألف ليرة.
 
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سوبرماركتت الدولار

مواد غذائية

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