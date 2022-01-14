"الرجاء عدم قول: نزل الدولار" (صورة)

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخل سوبرماكت، للافتة مكتوب عليها "الرجاء عدم قول: نزل الدولار"، في إشارة لرفض صاحبها خفض أسعار المواد الغذائيّة، وتسعيرها على سعر يفوق الـ30 ألف ليرة.