لبنان

تحذير... ماذا يحصل على طريق عام الشويفات؟

Lebanon 24
14-01-2022 | 06:55
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طلبت غرفة "التحكم المروري" من السائقين توخّي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام الشويفات، من مفرق كفرشيما حتى مفرق صحراء الشويفات، بسبب تسرّب مادة المازوت.
 
وقالت إنّ العمل جار للمعالجة.
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