تحذير... ماذا يحصل على طريق عام الشويفات؟

طلبت غرفة "التحكم المروري" من السائقين توخّي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام الشويفات، من مفرق كفرشيما حتى مفرق صحراء الشويفات، بسبب تسرّب مادة المازوت.

وقالت إنّ العمل جار للمعالجة.