لبنان

إشكال وإطلاق نار وإحراق سيارات ومصنع... ماذا يجري في الميناء؟​ (صور وفيديو)

Lebanon 24
14-01-2022 | 07:16
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن حصول إشكال تطوّر إلى إطلاق نار خلف قصر الفتال، في منطقة الميناء - الكورنيش البحري. 
 
 
وعُلم عن سقوط الجريح ب.أ، ووفاة شخص يُدعى م.ب متأثراً باصابته بالاشكال.
 
 
وعلى إثر ذلك، قام عدّة شبان بإحراق سيارات تابعة لمصنع اسفنج في المنطقة، بالاضافة إلى إضرام النيران داخل المصنع. ومنع الشبان سيارة الاطفاء من استكمال عملها بإخماد الحريق.
 
 
‎وتوجهت قوة كبيرة من الجيش وفرق الاسعاف الى المكان، وعُلم أنّ سبب الاشكال يعود لخلاف حول كلاب.
 
 
ولاحقا، سيطر الجيش على موقع الاشكال، بعد قيام عدد من الشبان بمحاولة الدخول مجدداً الى المصنع المحترق.
 
 
 
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