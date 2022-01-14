بعد تراجع الدولار هل ينخفض سعر ربطة الخبز... وماذا عن المواد الغذائيّة؟

أشار نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف للـ"أم تي في" إلى أنّه "في ظلّ تراجع الدولار، سينخفض سعر ربطة الخبز، وإذا استقرّ سعر الصرف، نعمد الإثنين إمّا لخفض سعر الربطة أو زيادة وزنها".

أما رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، فقال للـ"أم تي في": "تراجع سعر الصرف إيجابيّ جداً، ونتمنى أن يستمرّ، وتواصلتُ مع مدير عام وزارة الاقتصاد، وإذا استمرّ سعر صرف الدولار بالإنخفاض سنقدّم الإثنين لوائح جديدة بالأسعار على أن يلمس الناس هذا الأمر بعد يومين",

وشدد بحصلي على أنّ "الأساس هو تثبيت سعر الصرف، ومتى حصل ذلك تُحلّ كلّ الأمور الأخرى".