لبنان

بري إستقبل سفيرة سويسرا ومحافظ بيروت ووزير الصناعة.. بوشكيان: الرئيس داعم لكل ما هو إيجابي

Lebanon 24
14-01-2022 | 07:52
A-
A+
Doc-P-907105-637777687712608151.jpg
Doc-P-907105-637777687712608151.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة سويسرا في لبنان ماريون كروبسكي حيث تم البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
واستقبل بري محافظ بيروت القاضي مروان عبود وعرض معه الاوضاع العامة .

وزير الصناعة
والتقى الرئيس بري وزير الصناعة جورج بوشكيان وعرض معه آخر المستجدات وشؤونا متصلة بالقطاع الصناعي ونتائج الزيارة الى العراق.
 
 بعد اللقاء، قال الوزير بوشكيان :"تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري حيث وضعته في أجواء ونتائج زيارتي الاخيرة للعراق والزيارة المرتقبة التي سأقوم بها قريبا الى العراق كما وضعته في الاجواء الايجابية التي هي لمصلحة البلدين. كما بحثنا في مضمون مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين لبنان والعراق وكعادته دولة الرئيس بري دائما هو داعم لكل ما هو ايجابي لمصلحة لبنان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2022-01-14
07:06 | 2022-01-14
08:00 | 2022-01-14
09:25 | 2022-01-14
09:19 | 2022-01-14
09:16 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website