لبنان

بوحبيب بحث مع أولصوي في الزيارة المرتقبة للرئيس ميقاتي الى تركيا

Lebanon 24
14-01-2022 | 07:58
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بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور  عبدالله بوحبيب مع سفير جمهورية تركيا  لدى لبنان علي باريش أولصوي، في الزيارة المرتقبة  لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس وفد الى تركيا أوائل الشهر المقبل.
كما تم البحث في سبل التعاون بين البلدين وتشجيع المواطنين الأتراك على زيارة لبنان، كذلك تم التطرق الى مسألة تعزيز الصادرات الزراعية اللبنانية الى تركيا. 
 
نجاة رشدي
والتقى الوزير بو حبيب  نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وجرى عرض لأنشطة منظمة الهجرة الدولية في لبنان ودور وزارة الخارجية والمغتربين في مواكبة عمل المنظمات الدولية في لبنان.
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