إشكال مسلّح في التبانة

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع إشكال مسلّح في منطقة التبانة - ساحة الاسمر بين عدد من الشبان.

وعُلم عن إصابة المواطن و.س، وقد تم نقله الى المستشفى للعلاج.