لبنان

إشكال مسلّح في التبانة

Lebanon 24
14-01-2022 | 08:03
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع إشكال مسلّح في منطقة التبانة - ساحة الاسمر بين عدد من الشبان.
 
وعُلم عن إصابة المواطن و.س، وقد تم نقله الى المستشفى للعلاج.
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التبانة

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