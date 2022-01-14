لبنان

بيان لمصرف لبنان بخصوص العملات الاجنبية.. مستمر بتنفيذ هذا القرار

Lebanon 24
14-01-2022 | 08:06
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صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما يلي: 

"بناءً على مقررات الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الثلاثاء ١١ كانون الثاني ٢٠٢٢  والذي جاء فيه ما يلي:

إضافةً الى المفاعيل الاساسية للتعميم 161 يحق للمصارف زيادةً عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية واصبحت تأخذها بالدولار الاميركي على منصة Sayrafa ان تشتري الدولار الاميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها او لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد.

يود حاكم المركزي التأكيد ان مصرف لبنان مستمر بتنفيذ هذا القرار". 

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