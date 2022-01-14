لبنان

حادث سير بين صهريج وسيارة رباعية الدفع في طرابلس

Lebanon 24
14-01-2022 | 08:53
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وقع حادث سير بين صهريج لنقل المازوت وسيارة رباعية الدفع على طريق المعرض في طرابلس. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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حادث سير

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