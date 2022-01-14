إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد (صور)

بعد انخفاض سعر صرف الدولار، صدر جدول أسعار جديد اليوم للمحروقات. وأتت الاسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 369200 (-6400)



بنزين 98 أوكتان: 381800 (-6600)

مازوت: 362800 (-35600)

الغاز: 319600 (-30100)

وتجدر الاشارة إلى أنّه تمّ إصدار جدولين للأسعار اليوم.