لبنان

سرقة محل للمواد الغذائية في برقايل

Lebanon 24
14-01-2022 | 09:27
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تعرض محل مواد غذائية في بلدة برقايل العكارية والعائد للمدعو "خ.س" للسرقة. واقدم السارقون على سرقة مبلغ من المال وفرّوا الى جهة مجهولة.
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سرقة

برقايل

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