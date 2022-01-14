سلام بحث ودشتي في سبل التعاون بين الوزارة والاسكوا

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا رولا دشتي، وتم البحث في سبل التعاون بين الوزارة والاسكوا. كما تم الاتفاق على العديد من المبادرات سيُعلن عنها تباعا.