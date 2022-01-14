ترتيب الدول العربية من حيث إجمالي عدد الإصابات بـ"كورونا"... أين حلّ لبنان عربيّا ودوليّاً؟

أظهر إحصاء لموقع worldometer الذي يرصد إصابات كورونا في العالم، ترتيبا جديدا لبعض الدول العربية من حيث إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة، ليصبح ترتيبها عالميا على نحو آخر.ووضع موقع worldometer العراق بالمرتبة الـ27عالميا، والأولى عربيا من حيث إجمالي الإصابات بفيروس كورونا.وأصبح ترتيب بعض الدول العربية في الموقع على النحو التالي:1- العراق (27 عالميا / 2.108.206 إصابات).2-الأردن (43 عالميا / 1.091.691 إصابات).3-المغرب (46 عالميا / 1.025.898 إصابات).4-لبنان (54 عالميا / 801.801 إصابات).5-تونس (56 عالميا / 762.717 إصابات).6-السعودية (62 عالميا / 604,672 إصابات).