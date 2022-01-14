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لبنان
أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات في الضنية وسيول على الطرق
Lebanon 24
14-01-2022
|
10:10
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شهدت الضنية منذ مساء أمس هطولا غزيرا للأمطار في المناطق الساحلية والوسطى، أدت إلى انسداد قنوات تصريف مياه الأمطار بسبب عدم قدرتها على تصريف كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت، كما حصل عند مفرق بلدة كفرحبو على طريق الضنية الرئيسية، وشكلت الأمطار الهاطلة سيولا غزيرة على الطرق توجهت نحو البساتين والأنهر والأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار على جانبي الطرقات.
في غضون ذلك، غطت الثلوج التي تساقطت المناطق الجبلية المرتفعة التي يزيد إرتفاعها على 1600 متر فوق سطح البحر، وأدت إلى إغلاق طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بالهرمل بسبب تراكم الثلوج عليها.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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