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لبنان
مولوي عرض ووزير الاقتصاد ملفات مشتركة والتقى ابو الحسن
Lebanon 24
14-01-2022
|
10:55
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه قبل ظهر اليوم، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام وعرض معه للتطورات على الساحة اللبنانية والتنسيق في مسائل وملفات مشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد.
وبحث مع النائب هادي ابو الحسن شؤونا انمائية.
كما والتقى مولوي رئيس بلدية جونية جوان حبيش وبحث معه في الشؤون الادارية والانمائية لبلدية جونيه.
وبعد الظهر، التقى مولوي وفدا من تجمع "ام النور" وجمعية "منهج" اللتين تعنيان بعلاج المدمنين من آفة المخدرات.
ثم استقبل وفدا من "هيئة العلماء المسلمين" برئاسة الشيخ أمير رعد، وتم البحث في الاوضاع العامة وشؤونا اسلامية وملف السجناء.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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