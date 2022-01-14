لبنان

مولوي عرض ووزير الاقتصاد ملفات مشتركة والتقى ابو الحسن

Lebanon 24
14-01-2022 | 10:55
A-
A+
Doc-P-907156-637777795545862984.png
Doc-P-907156-637777795545862984.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه قبل ظهر اليوم، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام وعرض معه للتطورات على الساحة اللبنانية والتنسيق في مسائل وملفات مشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد.
 
وبحث مع النائب هادي ابو الحسن شؤونا انمائية.
 
كما والتقى مولوي رئيس بلدية جونية جوان حبيش وبحث معه في الشؤون الادارية والانمائية لبلدية جونيه.
 
وبعد الظهر، التقى مولوي وفدا من تجمع "ام النور" وجمعية "منهج" اللتين تعنيان بعلاج المدمنين من آفة المخدرات.
 
ثم استقبل وفدا من "هيئة العلماء المسلمين" برئاسة الشيخ أمير رعد، وتم البحث في الاوضاع العامة وشؤونا اسلامية وملف السجناء.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:23 | 2022-01-14
17:15 | 2022-01-14
17:06 | 2022-01-14
17:03 | 2022-01-14
17:01 | 2022-01-14
16:35 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website