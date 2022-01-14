لبنان

بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في الدورة

Lebanon 24
14-01-2022 | 10:55
A-
A+
Doc-P-907159-637777797795499180.jpg
Doc-P-907159-637777797795499180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة المخدّرات وترويجها وتعاطيها، في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت من تحديد هوية أحد المروجين الذي ينشط في مناطق عدّة من قضائي المتن وكسروان، ويدعى:

- ع. أ. ز. (من مواليد عام ٢٠٠٠، سوري)

 بتاريخ 3-1-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الدورة. بتفتيشه، ضُبط بحوزته حقيبة سوداء، تحتوي على ما يلي:

 /30,6/غ من مادّة الكوكايين موزّعة في /18/ ظرفًا و /3/ "طبّات بلاستيكية".

 /15/ حبّة مخدّرة من نوعي "كبتاغون" و "ترامادول".

 "دفتر ورق لف سجائر"، هاتف خلوي، ومبلغ مالي.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عدد من الزبائن في المتن وكسروان.

 أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:23 | 2022-01-14
17:15 | 2022-01-14
17:06 | 2022-01-14
17:03 | 2022-01-14
17:01 | 2022-01-14
16:35 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website