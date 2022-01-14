بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في الدورة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة المخدّرات وترويجها وتعاطيها، في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت من تحديد هوية أحد المروجين الذي ينشط في مناطق عدّة من قضائي المتن وكسروان، ويدعى:- ع. أ. ز. (من مواليد عام ٢٠٠٠، سوري)بتاريخ 3-1-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الدورة. بتفتيشه، ضُبط بحوزته حقيبة سوداء، تحتوي على ما يلي:/30,6/غ من مادّة الكوكايين موزّعة في /18/ ظرفًا و /3/ "طبّات بلاستيكية"./15/ حبّة مخدّرة من نوعي "كبتاغون" و "ترامادول"."دفتر ورق لف سجائر"، هاتف خلوي، ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عدد من الزبائن في المتن وكسروان.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.